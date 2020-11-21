الرئيس التنفيذي لـ زد: أبارك للاعبي الفريق.. نأخذ الأمور خطوة بخطوة

بارك أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي لاعبي فريق نادي مصر على مجهودهم ضد نادي الزمالك، في ربع نهائي كأس مصر.

المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق تحت اسم نادي مصر، خسرها الفريق بعد الأوقات الإضافية 2-1.

وقال دياب لأون تايم سبورتس: "كوننا الفريق في وقت قليل، أبارك للاعبين وأسامة نبيه على الأداء الرجولي. لم يكن مطلوبا منهم شيء اليوم. المطلوب منهم هو بداية الموسم في الدرجة الثانية".

وكشف "تعاقدنا مع نبيه طويل، لمدة 3 مواسم".

وشدد "نبيه اختار اللاعبين مع اللجنة الفنية، فخور بهم وبأدائهم. اللاعبون حزانى لأن لديهم روح الفوز".

وأردف "مازال من المبكر الحديث عن الصعود، معتادون على أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول".

وأتم "نريد إضافة شيء جيد للكرة المصرية. الكثير من التفاصيل سيتم الإعلان عنها في مؤتمر يوم الثلاثاء المقبل".