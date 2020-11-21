طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أوناجم

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك تفاصيل إصابة المغربي محمد أوناجم، التي ضربت اللاعب قبل لقاء نادي مصر في كأس مصر.

وقال طبيب الزمالك: "إصابة أوناجم عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "الجهاز الفني فضل إراحة أوناجم وعدم إشراكه في المباراة لعدم تفاقم إصابته".

الزمالك حقق انتصارا مثيرا أمام نادي مصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر.

أوناجم كان في التشكيل الأساسي قبل أن يتعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء ويشارك مصطفى محمد في التشكيل بدلا منه.

ويستعد الزمالك للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.