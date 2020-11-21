جوارديولا: هذه فرق مورينيو.. تقع في الخطأ ويعاقبك

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 22:29

كتب : محرر في الجول

مورينيو مع جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه وقع في أخطاء تسببت في خسارته من توتنام هوتسبرز 2-0 في الدوري الإنجليزي.

واعتلى رجال جوزيه مورينيو صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفهم سيتي في الجولة التاسعة.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان يمكن أن يكون الأمر أفضل، لقد لعبنا بطريقة مشابهة لطريقة لعبنا طوال الموسم".

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واستدرك "لم ندافع جيدا في الهدف الأول، ثم دافعوا بعمق شديد بستة لاعبين ولم يكن الأمر سهلا".

وواصل "سنحت لنا الفرص لكننا لم نتمكن من التسجيل، وصنعوا فرصتين أو ثلاث في الهجمات المرتدة وخسرنا المباراة".

ثم أتم "كنا نعلم قبل المباراة أنه لا يمكنك منحهم الهدف الأول، أتيحت لنا فرص أكثر وخسرنا، وفرق مورينيو على هذا النحو، أنت ترتكب خطأ ويعاقبك في الهجوم المرتد".

جوارديولا مورينيو سيتي توتنام
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