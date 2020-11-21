انتهت - يونايتد (1) - (0) وست بروميتش.. فوز الشياطين

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمواجهة مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق54 جوووووووووول برونو فيرنانديز والهدف الأول لـ يونايتد من علامة الجزاء

حارس وست بروميتش يتصدى لركلة جزاء برونو، والحكم يعيد الركلة من جديد

ق52 ركلة جزاء لـ يونايتد

ق47 الحكم يلغي ركلة جزاء للضيوف بعد العودة لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

جونسون حارس وست بروميتش يتألق أمام فرصة جديدة لـ يونايتد

ق15 فرصة محققة لـ يونايتد ضائعة من مارسيال

انطلاق المباراة

بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد وست بروميتش ألبيون
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