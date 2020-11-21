انتهت في إسبانيا - أتليتكو (1) (0) برشلونة.. سيميوني ينتصر أخيرا

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - أتليتكو - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.83 دخول ترينكاو وبرايثوايت بدلا من بيانيتش وجريزمان

ق.62 دخول سيرجينيو ديست بدلا من بيكيه المصاب

ق.58 رأسية خطيرة من لونجليه الخالي من الرقابة بعد عرضية ميسي، لكنها تستقر بين قفازي يان أوبلاك

ق.57 دخول كوتينيو بدلا من بيدري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+49 جووووووول كاراسكو يسجل هدف التقدم لـ أتليتكو بعد خطأ قاتل من تير شتيجن

ق.41 ميسي يهرب من دفاعات أتليتكو ويتلقى تمريرة رائعة من جوردي ألبا، لكن أوبلاك يتصدى لتسديدته الأرضية

ق.12 تسديدة ماركوس يورينتي ترتد من عارضة برشلونة

ق.5 تسديدة قوية من ساؤول يتصدى لها تير شتيجن ببراعة بالغة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة أتليتكو في إسبانيا الدوري الإسباني
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