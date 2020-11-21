قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة دراسة طلب التقدم لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما.

واستقر المجلس على دراسة ملف استضافة البطولة التي ستقام في صيف 2021، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة.

وعقد مجلس الإدارة اليوم السبت اجتماعه في مقر الاتحاد لكرة السلة.

وتستعد مصر لاستضافة التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت لمنتخب الرجال في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر في مدينة الإسكندرية.

وسبق لمصر استضافة بطولة كأس العالم للشباب عام 2017، بينما أقيمت البطولة الأخيرة في اليونان.

ويعد منتخب أمريكا هو أكثر منتخب تحقيقا للقب بـ 7 مرات.