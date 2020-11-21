أوناجم يغادر تشكيل الزمالك مصابا ومصطفى محمد يحل بدلا منه
السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:46
كتب : FilGoal
غادر المغربي محمد أوناجم تشكيل الزمالك ضد نادي مصر بسبب الإصابة.
محمد أوناجم
النادي : الزمالك
وشعر أوناجم بألم بسيط في العضلة الخلفية أثناء إجراء عمليات الإحماء.
وحل مصطفى محمد بدلا من أوناجم في تشكيل مباراة ربع نهائي كأس مصر.
وبالتالي أصبح التشكيل كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة
الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – كابونجو كاسونجو
الهجوم: مصطفى محمد
البدلاء: محمد عواد - طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – أسامة فيصل – محمد عبد السلام – سيف جعفر – كريم بامبو – محمد حسام بيسو – حاتم محمد
دخول مصطفى محمد التشكيل الأساسي وخروج أوناجم للإصابة وتواجد أسامه فيصل في قائمة الإحتياطين. 🔁⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 21, 2020