انتهت كأس مصر - الزمالك (2) - (1) نادي مصر.. مباراة ماراثونية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ربع نهائي كأس مصر بين الزمالك ونادي مصر، في البروفة الأخيرة للأبيض قبل نهائي القرن ضد الأهلي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق116: والزماااالك يتقدم.. زيزو يسجل ركلة الجزاء بنجاح!

ق115: ضربة جزاء للزمالك ينبري لها زيزو

ق114: الـ VAR يستدعي عاشور لاستبيان احتكاك مع عبد الله جمعة، ضربة جزاء؟

ق110: هدف ملغي للزمالك بسبب تسلل مصطفى محمد

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق105: دقيقتان وقت بدلا من ضائع، وأوباما يهدر عرضية سحرية من زيزو برأسية ضعيفة تصدى لها وليد توفيق.

ق103: أوباما يلعب الخطأ فوق عارضة نادي مصر

ق101: محمود عاشور يعود لـ VAR لاستبيان مدى صحة قراره.. يحتسبها خطأ من خارج منطقة الجزاء ويطرد حسني زكي بسبب منعه لفرصة محققة

ق100: يبدو أنها ليلة أسامة فيصل.. المهاجم اليافع يحصل على ركلة جزاء بعد دفعة حسني زكي له في الظهر

ق92: محمد عبد السلام بدلا من شيكابالا

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني، وإلى الأوقات الإضافية.

ق97: أسامة فيصل ينقذ الزمالك بجوووووووول متأخر!

ق87: أسامة فيصل يحل بديلا لأحمد عيد

ق85: جوووووول عبد الرحمن جندية يفاجئ جنش بتسديدة أرضية زاحفة في مرمى جنش!

ق75: طارق حامد بدلا من إسلام جابر

ق73: طارق حامد يستعد للمشاركة

ق68: تسديدة قوية من أحمد عيد "على الطاير" خارج المرمى.

ق63: فرصة خطيرة لنادي مصر من رأسية رضا الويشي بعد خروج خاطئ من جنش

ق62: الحكم محمود عاشور يطرد إمام عاشور بسبب تدخل قوي على إسلام الفار

ق59: زيزو يشارك بدلا من كاسونجو

ق56: عرضية من شيكابالا على رأس كاسونجو لكن الكرة تغير اتجاهها وتتحول لركنية

ق48: تسديدة من كريم بدير خارج المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتسديدة من شيكابالا تمر بجوار القائم.

ق45+5: خطأ للزمالك من مكان رائع ينبري لها شيكابالا

ق45+1: تهديدات غير معتادة من نادي مصر.. عمر الحبشي يمرر عرضية يخرج عليها جنش بشكل خاطئ ويتباطئ الويشي في إنهائها مع زملائه إسلام الفار وكريم بدير.

ق40: عرضية رائعة من شيكابالا يقابلها كاسونجو برأسية بعيدة عن المرمى

ق31: بطاقة صفراء على محمود علاء

ق25: الححم محمود عاشور يحتسب ركلة جزاء للزمالك، ومساعده يحتسب تسلل على كاسونجو.

20 دقيقة تمر دون خطورة على المرميين

ق8: كاسونجو يتلقى بينية إمام عاشور وينفرد ويودع الكرة المرمى لكن الحكم يلغي الهدف بداع التسلل.

ق4: كاسونجو يمر ويلعب عرضية في يد وليد توفيق حارس المرمى

انطلاق المباراة