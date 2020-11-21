تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. أوباما وجنش يقودان الأبيض ضد نادي مصر

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه في مباراة ربع نهائي كأس مصر ضد نادي مصر، في البروفة الأخيرة قبل نهائي القرن ضد الأهلي.

ويقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" صفوف الزمالك، في ظل وجود محمود عبد الرحيم "جنش" حارسا وعودة يوسف إبراهيم "أوباما" للتشكيل.

ويجلس بعض من عناصر الفريق الأساسية، مثل طارق حامد وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد على دكة البدلاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم

الهجوم: كابونجو كاسونجو

البدلاء: محمد عواد - طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – محمد عبد السلام – سيف جعفر – كريم بامبو – محمد حسام بيسو – حاتم محمد