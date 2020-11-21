بايرن يهدد صدارته بتعادل في ليلة خاصة لنوير

أهدر بايرن ميونيخ نقطتين بالتعادل مع مضيفه فيردر بريمن 1-1 في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

افتتح بريمن التسجيل عن طريق ماكسيميليان إيجيستين في الدقيقة 45 من تسديدة قابل بها كرة عرضية.

وأنهى بايرن الشوط الأول في أليانز أرينا متأخرا لأول مرة منذ 30 نوفمبر من العام الماضي.

لكن أدرك كينجسلي كومان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 من رأسية قابل بها عرضية ليون جوريتسكا.

وحرس مانويل نوير عرين بايرن للمباراة الـ400 منذ انضمامه للفريق في 2011.

وحافظ بايرن على صدارة للمسابقة برصيد 19 نقطة لكنه أصبح مهددا بعد هذا التعادل.

لأن بايرن ليفركوزن رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالفوز 2-1 على أرمينيا بيليفيلد.

ويمتلك لايبزيج فرصة الوصول للنقطة 19 في حال فوزه على إينتراخت فرانكفورت، كما يمتلك بروسيا دورتموند فرصة الوصول إلى 18 نقطة لو فاز على هيرتا برلين.