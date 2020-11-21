انتصار تاريخي.. برايتون يُسقط أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

ويلبيك - برايتون - أستون فيلا

كتب فريق برايتون فصلا جديدا من التاريخ عندما نجح في الفوز على أستون فيلا لأول مرة في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون انتصر على أستون فيلا بثنائية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمود حسن "تريزيجيه" شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة.

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بينما أحمد المحمدي جلس على مقاعد الاحتياطي ولم يشارك.

داني ويلبيك افتتح التسجيل أولا لـ برايتون بعد تمريرة من أدم لالانا جعلته ينفرد بالمرمى من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يضع "لوب" متقن في الشباك في الدقيقة 12.

وأدرك إزري كونسا مدافع أستون فيلا التعادل لفريقه مع انطلاق الشوط الثاني بضربة رأس.

وفي الدقيقة 56 أطلق سولومون مارش تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء ليكتب الهدف الثاني لبرايتون.

وخرج طارق لامبتي مطرودا بعد حصوله على بطاقتين في آخر 3 دقائق من عمر المباراة.

وطالب تريزيجيه الحصول على ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من اللقاء، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الركلة.

انتصار برايتون على أستون فيلا هو الأول الذي يحدث لأول مرة للفريق في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل عام، انتصر برايتون مرة وحيدة فقط على أستون فيلا خلال 14 مباراة، وتلك المرة كانت في الدرجة الأولى خلال موسم 80-81.

ووصل برايتون للنقطة التاسعة بعد انتصاره الثاني في الدوري، ليصل للمركز الـ 16.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز السادس.

في المحترفين تريزيجيه أستون فيلا
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