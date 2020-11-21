سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي وديا

انتصر فريق سيراميكا كليوباترا على فريق الإسماعيلي وديا اليوم السبت على استاد الإسماعيلية.

وفاز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن الاستعدادات لبداية الموسم الجديد من الدوري المصري.

وتقدم سيراميكا في الدقيقة العاشرة عن طريق شريف دابو، قبل أن يتعادل الإسماعيلي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عن طريق مدحت فقوسة.

وسجل شادي حسين مهاجم سيراميكا هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 68.

ودخل نادي سيراميكا معسكره المغلق يوم السبت الماضي في أحد الفنادق الخاصة في الإسماعيلية.