تشكيل الأهلي – الشناوي أساسي.. وبادجي يقود الهجوم أمام أبو قير للأسمدة

يقود أليو بادجي هجوم الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، فيما يحرس محمد الشناوي المرمى.

أعلن بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة.

تشكيل الأهلي شهد تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يقود أليو بادجي الهجوم.

ويبدأ وليد سليمان كأساسي في التشكيل، فيما يلعب الناشئ أحمد نبيل بجانب حمدي فتحي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر.

الوسط: أحمد نبيل – حمدي فتحي.

أمامهما: أحمد الشيخ – وليد سليمان - جيرالدو

الهجوم: أليو بادجي.

الاحتياطي: مروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفارس محمد وعبد الرحمن أشرف ومحمد شكري ومصطفى شوبير

ويلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة بعد قليل في ربع نهائي كأس مصر.