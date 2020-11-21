ردا على خطاب أوليمبياكوس.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تلقينا إشادات عالمية بالإجراءات الاحترازية لـ كورونا

رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على الخطاب المٌرسل من نادي أوليمبياكوس للاتحاد الدولي بخصوص عدم تطبيق الاتحادات الإفريقية للإجراءات الاحترازية بشكل صحيح.

نادي أوليمبياكوس اليوناني أرسل خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهاجم "كاف" والاتحادات التابعة له بسبب إصابة أحمد حسن "كوكا"، ويوسف العربي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال محمد فضل في تصريحات لـFilGoal.com: "اللجنة أدارت ملف الإصابات الخاصة بكورونا بين لاعبي المنتخب الوطني باحترافية أشادت بها جميع الأندية الأوروبية، خاصة مع إصابة الثنائي المحترف بانجلترا محمد صلاح ومحمد النني، بجانب وأحمد حسن "كوكا" المحترف باليونان.

أوضح فضل "اتحاد الكرة منذ اللحظة الأولى لإصابة محمد صلاح وبعد ثبوت إيجابية عينته، تعامل سريعا مع الملف وتواصل بنفسه مع مسئولي نادي ليفربول وبيان رسمي بالإنجليزية نظرا لشعبية صلاح العالمية وآخر باللغة العربية لبيان مدى حالته".

وواصل "تم التنسيق مع صلاح وإجراء مسحة جديدة والاستعانة بـ حسام حسني رئيس قسم الصدر بمستشفى القصر العيني ليكون مشرفا على علاج اللاعب ومتابعة حالته أولا بأول، بالتنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

فضل أكمل "كان هذا بجانب تفاصيل وبروتوكول علاجي تم تنسيقه بين طبيب المنتخب محمد أبو العلا ونادي ليفربول الإنجليزي، قبل التنسيق فيما بعد مع ليفربول وآرسنال لإرسال طائرة طبية مجهزة لتنقل صلاح والنني إلى إنجلترا، وسط إشادة كبيرة من مسئولي الناديين بالدور الذي قام به الاتحاد المصري والتنسيق المستمر وخط الاتصال المتواصل.

عضو اللجنة المؤقتة استمر "المنتخب المصري بوصفه منتخب يمثل دولة عظيمة بحجم مصر، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وجميع الاحتياطات بمنتهى الدقة عن طريق محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، والذي وضع خطة طبية متكاملة قبل تجمع المنتخبات تتضمن كل التفاصيل وآخر الأمور الطبية المتبعة في التعامل مع فيروس كورونا، والتواصل الدائم مع الأندية الأوروبية".

وأوضح "المنتخب أجرى 6 مسحات لجميع اللاعبين خلال فترة المعسكر، كما أن السفر لتوجو كان عن طريق طائرة خاصة بعيدا عن الطيران العادي لتوفير راحة وأمان أكثر للاعبين".

وأتبع "لاعبو المنتخب وجميع أفراد الفريق كانوا يقيمون في غرف فردية بعيدا عن الإقامة في غرف مزدوجة مثلما كان يحدث في وقت سابق. كافة الإجراءات وأساليب السلامة كانت على رأس أولويات اللجنة الخماسية والجهاز الطبي للمنتخب".

فضل تابع "اصطحبنا ممثلا من وزارة الصحة المصرية ضمن البعثة الرسمية للمنتخب في توجو، وتم اصطحاب (بدلات العزل) لاستخدامها في حال حدوث إصابات، وهو ما حدث مع محمد النني، وحتى لا يتم ترك اللاعب في توجو والعودة بدونه، وليعود لمصر مع البعثة دون أن يضر باقي أفراد الفريق".

وشرح "بصفتي رئيسا للبعثة، كنت أركز في الأمر وتواصلت مع نادي أرسنال لتنسيق عودة النني مع البعثة بإجراءات احترازية غير مسبوقة".

وشدد "بمجرد عودة البعثة للقاهرة تم إجراء مسحة في مطار القاهرة، وبقي اللاعبون في فندق الإقامة لحين ظهور نتيجة المسحة كإجراء احترازي حفاظا على اللاعبين وعائلاتهم، وبمجرد أن ظهرت نتيجة كوكا الإيجابية تم عزله والتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية، والاتحاد المصري كان دائما يسبق بخطوة في هذا الملف".

نائب رئيس اللجنة قال أيضا "حتى العودة للقاهرة، تم التواصل مع ليفربول وأرسنال لإرسال طائرة طبية مجهزة لنقل صلاح والنني إلى إنجلترا للمشاركة بسرعة في المباريات، وما فعله الاتحاد المصري في ملف الإصابات نال إشادة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي نظرا لأنه وضع كل الاحتمالات في الحسبان وتعامل بمنتهى الحزم".

وأتم "ثنائي منتخب توجو بمجرد ظهور إيجابية إصابته بفيروس كورونا في القاهرة قبل مباراة الجولة الثالثة، تم التعامل معهما بنفس الإجراءات الوقائية المعمول بها لمنتخب مصر وبمنتهى الدقة، وخلال تواجده في توجو مع المنتخب شكرت وزيرة الشباب والرياضة التوجولية، الدولة المصرية والاتحاد المصري وما قدمه من دعم لمنتخب بلادها واللاعبين المصابين والعزل المناسب واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة".

كانت بعثة منتخب مصر خلال توقف نوفمبر الدولي قد شهدت إصابة الثلاثي أحمد حسن "كوكأ"، ومحمد النني، ومحمد صلاح بفيروس كورونا، بجانب مدلك المنتخب أيضا.

وفازت مصر على توجو بهدف مقابل لا شيء ثم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.