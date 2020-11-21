تشكيل الأهلي المتوقع – بادجي يقود الهجوم أمام أبو قير للأسمدة

يقود أليو بادجي هجوم الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، فيما يحرس محمد الشناوي المرمى.

استقر بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي على التشكيل الأقرب لفريقه أمام أبو قير للأسمدة اليوم السبت.

محمد الشناوي سيحرس المرمى في ظل إصابة علي لطفي الحارس الثاني للفريق، فيما يعود رامي ربيعة لقيادة الدفاع بعد الشفاء من الإصابة.

ويقود أليو بادي خط الهجوم، فيما يتواجد وليد سليمان كأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – عربي بدر.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.

أمامهما: أحمد الشيخ – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: أليو بادجي.

ويلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت في ربع نهائي كأس مصر.

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