تشكيل الزمالك المتوقع – جنش يحرس المرمى.. وشيكا أساسي أمام مصر

يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" مرمى الزمالك أمام نادي مصر، فيما يقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهجوم.

استقر جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للزمالك، على التشكيل الأقرب لفريقه أمام نادي مصر.

تشكيل الزمالك سيشهد تواجد جنش كحارس أساسي للفريق، فيما سيقود شيكابالا الفريق.

وسيتواجد كابونجو كاسونجو كمهاجم صريح، فيما سيبدأ طارق حامد كأساسي في غياب فرجاني ساسي للإيقاف، ومحمد حسن للإصابة بـ كورونا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر.

أمامهما: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ويلتقي الزمالك مع نادي مصر مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس مصر.

video:1