ماجد سامي يعلن نهاية رحلته مع وادي دجلة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 23:20

كتب : أحمد الخولي

ماجد سامي - وادي دجلة

أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة نهاية رحلته مع النادي بعد رحلة استمرت 18 عاما.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح".

"وداعا وادي دجلة".

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لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم إنتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح وداعاً وادي دجلة❤️

Posted by Maged Samy on Friday, 20 November 2020

أول موسم لـ دجلة في الدوري المصري كان موسم 2010-11.

ولم يهبط دجلة منذ وصوله إلى الدوري المصري لأول مرة، واحتل المركز الخامس مرتين خلال موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز له في الدوري.

وأنهى دجلة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 15 لينجو من الهبوط بعدما جمع 35 نقطة.

في الدوري وادي دجلة
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