ماجد سامي يعلن نهاية رحلته مع وادي دجلة

أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة نهاية رحلته مع النادي بعد رحلة استمرت 18 عاما.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح".

"وداعا وادي دجلة".

لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم إنتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح وداعاً وادي دجلة❤️ Posted by Maged Samy on Friday, 20 November 2020

أول موسم لـ دجلة في الدوري المصري كان موسم 2010-11.

ولم يهبط دجلة منذ وصوله إلى الدوري المصري لأول مرة، واحتل المركز الخامس مرتين خلال موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز له في الدوري.

وأنهى دجلة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 15 لينجو من الهبوط بعدما جمع 35 نقطة.