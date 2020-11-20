ماجد سامي يعلن نهاية رحلته مع وادي دجلة
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 23:20
كتب : أحمد الخولي
أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة نهاية رحلته مع النادي بعد رحلة استمرت 18 عاما.
وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح".
"وداعا وادي دجلة".
لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم إنتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح وداعاً وادي دجلة❤️Posted by Maged Samy on Friday, 20 November 2020
أول موسم لـ دجلة في الدوري المصري كان موسم 2010-11.
ولم يهبط دجلة منذ وصوله إلى الدوري المصري لأول مرة، واحتل المركز الخامس مرتين خلال موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز له في الدوري.
وأنهى دجلة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 15 لينجو من الهبوط بعدما جمع 35 نقطة.
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