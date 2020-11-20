حوار في الجول - دي مارزيو: يكشف مصير ميسي.. وقصة مثيرة وغريبة عن صلاح

ما أن يحين وقت فتح سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية إلا وتجد كل متابعي كرة القدم وعشاقها يركضون نحو مكان واحد، لطالما كان لديه الكثير من المصداقية، والكثير من الأخبار الحصرية. جيانلوكا دي مارزيو أخطر رجل في العالم في سوق الانتقالات.

صحفي شبكة سكاي وخبير الانتقالات الشهير الذي يحتفل بصدور كتابه "فندق سوق الانتقالات" والذي خص نجمنا المصري محمد صلاح بقصة غريبة الأطوار في انتقاله من فيورنتينا لروما.

FilGoal.com تقابل مع دي مارزيو الذي كشف كل الأسرار عن سوق الانتقالات في إيطاليا، مصير ميسي مع برشلونة، وهل يعاني يوفنتوس اقتصاديا بسبب رونالدو وغيرها من الأمور.

لنبدأ أولاً مع يوفي، هل يوفنتوس أخفق في التعاقد مع لويس سواريز أم أن المفاوضات لم تكن بالجدية الكافية؟

دي مارزيو: يوفتوس لم يقم بالغش من أجل التعاقد مع سواريز، يوفنتوس كان لديه اتفاق مع سواريز لكن المشكلة كانت في جواز سفره لا أكثر.

يوفنتوس أعتقد أن بمقدورهم حل موضوع جواز سفره بطريقة سريعة لكن هذا لم يحدث، عندما أيقنوا أن المسألة ستأخذ وقت أطول من المتاح من أجل التعاقد وأنهم لن يتمكنوا من اللحاق بوضعه في قائمة دوري الأبطال تراجعوا، لكن من حيث الاتفاق فقد كان موجودا بالفعل.

لننتقل إلى إنتر، هل انتهى حلم انتقال ميسي لإنتر أم أن الموسم المقبل ربما قد تعود الحكاية إذا قرر ليو مغادرة برشلونة؟

دي مارزيو: لا أعتقد أن ميسي سيترك برشلونة الموسم المقبل، ولم أكن أعتقد أنه سيترك برشلونة في هذا الصيف أيضا.

في مارس المقبل ستكون هناك انتخابات في برشلونة، ولن يترك الرئيس القادم أو الإدارة المقبلة، ميسي يرحل لذلك لا أعتقد أنه سيرحل وأنه سيختم رحلته الكروية مع برشلونة.

فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية لإنتر فهي لحظات صعبة، لا يمكن للإدارة تحمل تكلفة ميسي أبداً حتى وإن كانت حالتهم المالية على ما يرام.

حتى الآن لا شيء واضح بخصوص الرعاة الجدد أو الملعب الجديد، مع وجود فيروس كورونا (كوفيد 19) وعدم وضوح الأمور من المستحيل التحدث عن أمر كهذا حتى وإن قام ميسي بشراء بيت في ميلانو.

من ميسي لكريستيانو، ماروتا قال منذ سنوات أن يوفي سيواجه مشاكل اقتصادية إذا تعاقد مع رونالدو. بعد سنتين هل كان ماروتا محقاً فيما قاله أم لا؟

دي مارزيو: لا أعتقد أن هناك مشاكل في يوفنتوس لها علاقة بقدوم رونالدو، هناك مشاكل بسبب أمور أخرى.

رونالدو بقوة التسويق وحقوق الصور الخاصة به وبأهدافه هو ليس مشكلة بالتأكيد، بل المشكلة تكمن في آخرين مثل دوجلاس كوستا، خضيره، وإيجواين، جميعهم كانوا المشكلة.

خضيرة خارج الخطط لكنه يتعاقد 5.5 مليون يورو مثلا لذلك المشكلة هنا وليس في رونالدو.

فيما يتعلق بكونتي هل أصبح الآن راضيا بما أعطاه زهانج أم أنه مايزال يريد شيئا لم يحصل عليه حتى الآن؟

دي مارزيو: كونتي لا يمكن أن يكون راضيا أبدا. كونتي لطالما أراد المزيد، لكن عندما قابل الإدارة وبيليني بعد يوروباليج عرف أن المشاكل الاقتصادية الخاصة بالكرة الإيطالية وإنتر مستحيل أن تحل بطريقة سريعة.

إنتر كان صريحا جدا معه. لا يمكننا أن نقوم باستثمارات ضخمة، لكن يمكننا الحصول على صفقات قليلة مثل فيدال وكولاروف.

صفقات بدون شراء بمبالغ ضخمة. الاستثمارات الضخمة ستكون عقب بيع لاعبين وبالتالي عندما لم يباع لاعبين مهمة مثل سكرينيار، بروزوفيتش، فيسينو، وجاليارديني لا يمكنك القيام باستثمارات ضخمة. كونتي فهم ذلك وهو يمتلك فريقا قويا مع حكيمي لكنه لن يكون راضيا، دائما سيطلب المزيد.

عن ميلان، كيف هي العلاقة بين جازيديس وباولو مالديني؟

دي مارزيو: جازيديس يجب أن يشكر باولو مالديني على ما قام به مع ماسارا وبيولي.

تجديد عقد إبرا والتعاقد مع تونالي، أعتقد أن جازيديس يجب أن يترك مالديني يعمل. مالديني أسطورة في الكرة الإيطالية ويجب أن يشكر جازيديس، مالديني على ما صنعه.

لا أعلم كيف هي العلاقة حاليا لكني أعتقد أنه يجب أن يشكر مالديني في فترة كان من الممكن أن يقرر جازيديس أن يأتي رانجنيك ويرحل بيولي ومالديني. في إيطاليا عندما تسير الأمور بطريقة جيدة لا يجب أن تغير، وميلان قدم في النصف الثاني من الموسم الماضي أداءً ممتازا.

رأيت محمد صلاح في فيورنتينا وروما، نريد قصة لا يعرفها أحد عنه؟

دي مارزيو: في كتابي تحدثت عنه عندما لم يريد البقاء في فيورنتينا.

صلاح قام بتغيير رقم هاتفه كي لا يرد على دانييلي برادي (المدير الرياضي لفيورنتينا وقتها). لم يكن يريد البقاء بل أراد الذهاب لروما فاختار تغيير رقم هاتفه كي لا يرد على فيورنتينا.

كان عقده مع فيورنتينا طويلا للغاية، عندما قدم من تشيلسي كان هناك وقتا طويلا جدا من أجل ترجمة عقده، أعتقد أن من قام بترجمة عقده هو مدير أعماله حاليا.

الآن أسئلة سريعة، أفضل تشكيلة في تاريخ إيطاليا؟

دي مارزيو:

بوفون

مالديني - نيستا – كانافارو – زامبروتا

دونادوني – جاتوسو – بيرلو – دي روسي

توتي – روبرتو باجيو

من هو أفضل مدير فني إيطالي عبر التاريخ؟

دي مارزيو: مارشيلو ليبي. فاز بكأس العالم مع إيطاليا في أصعب وقت ممكن. فضائح التلاعب ومشاكل عديدة، لم يكن مدرب سوبر فقط بل كان رجلا رائعا أيضا.

الآن كثير من لاعبيه أصبحوا مدربين. هذا هو سر ليبي. لم يصنع لاعبين فقط بل صنع رجالاً وصنع مدربين أيضا مثل جاتوزو، إنزاجي، نيستا، أودو، وكانافارو والعديد.

من المرشح للفوز بالدوري الإيطالي هذا العام؟

دي مارزيو: يوفنتوس. مع كييزا وكولوسفيسكي، أعتقد أن كولوسفيسكي هو صفقة الموسم لأن لديه موهبة عظيمة. حتى لو تحسن نابولي وإنتر وميلان لكن لا يوجد مثل يوفنتوس.