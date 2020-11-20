منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك من أجل مواجهة نادي مصر

وافق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما على انضمام أسامة فيصل مهاجم المنتخب والزمالك إلى معسكر فريقه بمدينة السويس.

وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب الشباب وافق على الانضمام إلى معسكر فريقه في مدينة السويس قبل خوض مباراة نادي مصر.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق المدرب على الفور ويمنح لاعبه الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق بالسويس.

ويعود ياسين لمعسكر المنتخب يوم الأحد المقبل.

ويستعد منتخب الشباب لمباراة ودية اليوم الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا مارس 2021.

ويواجه الزمالك نظيره نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر يوم السبت.