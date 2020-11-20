قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 16:43

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي أمام مصر

عاد رامي ربيعة مدافع الأهلي لقائمة فريقه المستدعاة للقاء أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر غدا السبت.

ويغيب ربيعة عن الأهلي منذ ثلاثة أشهر بعد إصابته في العضلة الخلفية.

كما شهدت القائمة ظهور محمد الشناوي وأيمن أشرف بعدما عادا من الانضمام لمنتخب مصر في مباراتيه ضد توجو.

أخبار متعلقة
مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد

وكان أيمن أشرف أصيب في لقاء توجو لكنه أكد إنه مجرد إجهاد عضلي بسيط.

وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود وحيد- فارس طارق

في الوسط: حمدي فتحي- وليد سليمان- حسين الشحات- أليو ديانج- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ- جيرالدو- عربي بدر- محمد شكري- عبد الرحمن أشرف "مانو"- أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي

ربيعة الأهلي أبو قير للأسمدة في الكأس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر الإفريقي قد يؤجل انطلاق الدوري 19 دقيقة | إفريقيا
منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك من أجل مواجهة نادي مصر 30 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر ساعة | مصر
الزمالك يعلن موعد عودة ساسي للتدريبات ساعة | مصر
مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعة | مصر
مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك ساعة | مصر
خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 4 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك
قد ينال إعجابك