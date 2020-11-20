قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر

عاد رامي ربيعة مدافع الأهلي لقائمة فريقه المستدعاة للقاء أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر غدا السبت.

ويغيب ربيعة عن الأهلي منذ ثلاثة أشهر بعد إصابته في العضلة الخلفية.

كما شهدت القائمة ظهور محمد الشناوي وأيمن أشرف بعدما عادا من الانضمام لمنتخب مصر في مباراتيه ضد توجو.

وكان أيمن أشرف أصيب في لقاء توجو لكنه أكد إنه مجرد إجهاد عضلي بسيط.

وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود وحيد- فارس طارق

في الوسط: حمدي فتحي- وليد سليمان- حسين الشحات- أليو ديانج- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ- جيرالدو- عربي بدر- محمد شكري- عبد الرحمن أشرف "مانو"- أحمد نبيل "كوكا"

في الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي