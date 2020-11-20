الزمالك يعلن موعد عودة ساسي للتدريبات

أعلن النادي الزمالك موعد وصول لاعبه فرجاني ساسي لاعب وسط ميدانه إلى القاهرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس في فترة التوقف الدولي المنصرم.

وأوضح الزمالك عبر الموقع الرسمي أن اللاعب سيصل القاهرة يوم السبت وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويغيب ساسي عن مواجهة نادي مصر في الكأس للإيقاف.

صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

ساسي شارك في مباراتي تنزانيا خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية في توقف نوفمبر الدولي كاملة، وفاز نسور قرطاج بنتيجة 1-0 في تونس وتعادلا إيجابيا خارج ملعبهم.