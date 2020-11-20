مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها في ظل تفشي الموجة الثانية من وباء كوفيد 19، وذلك في اجتماعه مع اللاعبين على هامش المران.

وصرح عبد الحفيظ خلال الجلسة للاعبين: "يجب اتباع التعليمات الطبية والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد 19".

وواصل "يجب تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الظهور وسط أي تجمعات والالتزام بكافة التعليمات الوقائية".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الإسماعيلي يستغني عن أسامة إبراهيم لصالح البنك الأهلي الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا محمد سراج للاعبي الأهلي: لا تلتفتوا لمواقع التواصل الاجتماعي قبل القمة ورسالة للجمهور

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق إصابة الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم الجمعة على ملعب التتش، كما أدى اللاعب جلسة بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، وينتظم في التدريبات الجماعية بعد نهاية مباراة أبو قير للأسمدة.

وتواجد جيرالدو في الأهلي اليوم الجمعة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده أنجولا خلال فترة التوقف الدولي المنصرمة، وخاض جلسة في صالة "الجيم" على هامش المران.

ويتجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي يوم السبت.

وشارك الثنائي صلاح محسن وأكرم توفيق في المران الجماعي، والتي اشتملت على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة في ختام الاستعدادات لمباراة الكأس.

وانتظم محمد شريف العائد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته لإنبي قد انتظم في المران الجماعي للأهلي يوم الخميس.

في الكأس الأهلي في الدوري في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر الإفريقي قد يؤجل انطلاق الدوري 19 دقيقة | إفريقيا
منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك من أجل مواجهة نادي مصر 29 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر ساعة | مصر
الزمالك يعلن موعد عودة ساسي للتدريبات ساعة | مصر
مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعة | مصر
مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك ساعة | مصر
خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 4 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك
قد ينال إعجابك