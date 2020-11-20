مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على لاعبيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها في ظل تفشي الموجة الثانية من وباء كوفيد 19، وذلك في اجتماعه مع اللاعبين على هامش المران.

وصرح عبد الحفيظ خلال الجلسة للاعبين: "يجب اتباع التعليمات الطبية والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد 19".

وواصل "يجب تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الظهور وسط أي تجمعات والالتزام بكافة التعليمات الوقائية".

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق إصابة الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم الجمعة على ملعب التتش، كما أدى اللاعب جلسة بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، وينتظم في التدريبات الجماعية بعد نهاية مباراة أبو قير للأسمدة.

وتواجد جيرالدو في الأهلي اليوم الجمعة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده أنجولا خلال فترة التوقف الدولي المنصرمة، وخاض جلسة في صالة "الجيم" على هامش المران.

ويتجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي يوم السبت.

وشارك الثنائي صلاح محسن وأكرم توفيق في المران الجماعي، والتي اشتملت على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة في ختام الاستعدادات لمباراة الكأس.

وانتظم محمد شريف العائد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته لإنبي قد انتظم في المران الجماعي للأهلي يوم الخميس.