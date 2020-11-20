مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك

هل هناك أزمة بين نادي مصر واتحاد الكرة قبل لقاء الزمالك غدا السبت في ربع نهائي كأس مصر بسبب قائمة المباراة التي سيخوض بها الفريق المواجهة ضد الفريق الأبيض؟

أجاب محمد أبو العلا المدرب العام لنادي مصر لـFilGoal.com: "ما يتم ترويجه عن رفض اتحاد الكرة خوضنا المباراة بالقائمة الجديدة غير صحيح، سنخوض المباراة بقائمة الموسم الجديد التي سنلعب بها دوري الدرجة الثانية".

وأكمل "دوري الدرجة الثانية سينطلق يوم الأربعاء المقبل واتحاد الكرة اعتبر قائمتنا في لقاء الزمالك هي للموسم الجديد".

وأضاف "ما حدث ليس استثناء لنا بكل تأكيد بل هو أمر معروف جميع، في كأس مصر يُمكن أن تلعب بالقائمة الجديدة بعدما تم مد فترة القيد".

وشدد أبو العلا "نحن الآن في الطريق إلى السويس للمبيت هناك من أجل لقاء الزمالك".

وكان اتحاد الكرة أعلن بالفعل في وقت سابق مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري بدلا من الـ19 من الشهر ذاته عقب تأجيل لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 27 من الشهر ذاته كذلك.

وبناء عليه تنتهي فترة القيد الأولى في الـ30 من نوفمبر والثاني في السادس من شهر ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

هذا عن رد المسؤول في نادي مصر فماذا عن تعليق اتحاد الكرة؟

واتجه FilGoal.com لسؤال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن حقيقة وجود أزمة مع نادي مصر قبل لقاء الزمالك.

وأجاب العطار بحسم "أعلنا سابقا عن تعديل مواعيد القيد حيث تنتهي القائمة الأولى في 30 نوفمبر والثانية في ديسمبر، لذا من حق أي فريق سجل لاعبين جدد في قائمته الأولى المشاركة في مباريات كأس مصر".

وشدد "نادي مصر سجل قائمته الأولى لدينا بشكل طبيعي لأن دوري الدرجة الثانية سينطلق في الـ24 من الشهر الجاري فمن الطبيعي أن يخوض المباراة غدا بلاعبيه الجدد".

وأتم "المباراة سيخوضها نادي مصر ضد الزمالك باسمه القديم وبشكل طبيعي، ولم يرد لنا طلبا حتى الآن لتغيير اسمه".

وكان وليد العطار كشف في وقت سابق في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن نادي مصر حتى لو طلب تغيير اسمه لن يستطيع إتمام الإجراءات قبل لقاء الزمالك.

وعن هل ينوي نادي مصر تغيير اسمه قبل لقاء الزمالك في ربع نهائي كأس مصر أجاب العطار في ذلك الوقت "لا سيخوض المباراة باسمه الحالي".

وأكمل "حتى لو تم تغيير اسمه لن يستطيع أن يتمم الأمر قبل اللقاء لأن تلك الإجراءات تأخذ وقتا كبيرا". (طالع التفاصيل)

في السياق ذاته أعلنت شركة "زد" نيتها عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل للكشف عن استحواذها على نادي مصر رسميا.