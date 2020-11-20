خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد

يستعد النادي المصري البورسعيدي للتقدم بمذكرة لمديريات الأمن على حسب الأولوية في 4 محافظات لاختيار ملعبيه الرئيسي والاحتياطي للموسم الجديد، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن المصري تقدم بمذكرة لمديريات الأمن على حسب الأولوية بالترتيب التالي: بورسعيد (النادي المصري) – الإسماعيلية (الإسماعيلي – القناة) – السويس (استاد الجيش) – الإسكندرية (برج العرب).

ويأتي ذلك للحصول على الموافقات الأمنية لتحديد ملعب الفريق في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إجراء قرعة الدوري المصري يوم الإثنين المقبل لموسم 2020-2021.

وشدد الاتحاد على ضرورة حضور كل مندوب لناد في المسابقة بصحبة مستندات ملعبه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد مع الموافقات الأمنية.

وكان الأهلي قد حصد نسخة الدوري للموسم الماضي فيما حل الزمالك وصيفا وبيراميدز ثالثا والمقاولون العرب رابعا.