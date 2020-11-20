خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 16:19

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

يستعد النادي المصري البورسعيدي للتقدم بمذكرة لمديريات الأمن على حسب الأولوية في 4 محافظات لاختيار ملعبيه الرئيسي والاحتياطي للموسم الجديد، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن المصري تقدم بمذكرة لمديريات الأمن على حسب الأولوية بالترتيب التالي: بورسعيد (النادي المصري) – الإسماعيلية (الإسماعيلي – القناة) – السويس (استاد الجيش) – الإسكندرية (برج العرب).

ويأتي ذلك للحصول على الموافقات الأمنية لتحديد ملعب الفريق في الموسم الجديد.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري خبر في الجول – علي ماهر يطلب تعديل عقود ثلاثي المصري الكبير اتحاد الكرة: حكمة مصرية مرشحة لإدارة مباريات في مونديال السيدات

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إجراء قرعة الدوري المصري يوم الإثنين المقبل لموسم 2020-2021.

وشدد الاتحاد على ضرورة حضور كل مندوب لناد في المسابقة بصحبة مستندات ملعبه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد مع الموافقات الأمنية.

وكان الأهلي قد حصد نسخة الدوري للموسم الماضي فيما حل الزمالك وصيفا وبيراميدز ثالثا والمقاولون العرب رابعا.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر الإفريقي قد يؤجل انطلاق الدوري 37 دقيقة | إفريقيا
منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك من أجل مواجهة نادي مصر 48 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة ربيعة وظهور أيمن أشرف للقاء أبو قير في كأس مصر ساعة | مصر
الزمالك يعلن موعد عودة ساسي للتدريبات ساعة | مصر
مران الأهلي - جلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعة | مصر
مدرب نادي مصر واتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول حقيقة "أزمة مع اتحاد الكرة" قبل لقاء الزمالك ساعة | مصر
خبر في الجول - المصري يتقدم بمذكرة لمديريات الأمن لتحديد ملعبيه للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 2 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 3 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك 4 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد
قد ينال إعجابك