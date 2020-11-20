خبر في الجول - الإسماعيلي يستغني عن أسامة إبراهيم لصالح البنك الأهلي

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 15:52

كتب : ياسر الشريف

رزاق سيسيه أمام أسامة إبراهيم في لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

منح النادي الإسماعيلي الاستغناء الخاص بلاعبه أسامة إبراهيم لنادي البنك الأهلي، وذلك بعد مفاوضات بين الناديين. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن النادي الإسماعيلي رحب بانضمام لاعبه إلى صفوف البنك الأهلي، خاصة وأنه يبحث عن الانتهاء من تدعيم الفريق بصفقات جديدة في فترة القيد الحالية، بجانب تسويق اللاعبين الزائدين عن حاجته.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى الإسماعيلي قادما من سموحة في يناير 2019.

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ولعب أسامة بقميص الدراويش في 40 مباراة بكل المسابقات لم يصنع أو يسجل خلالها أي هدف.

ويمتلك الإسماعيلي حاليا في مركز الظهير الأيمن أحمد أيمن ومحمد ناصر.

وضم الدراويش في فترة القيد الحالية كل من باتريك فييرا وأحمد مصطفى وأري بابل ورضوان شريفي بجانب الإعلان عن ضم إبراهيم عبد القوي ثم فسخ التعاقد معه.

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