الاتحاد يعلن ضم "سيمو" موهبة المنصورة.. والكشف عن قيمة الصفقة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 15:45

كتب : هاني العوضي رضا السنباطي

عبد السميع إبراهيم "سيمو"

أعلن الاتحاد السكندري لكرة القدم ضم عبد السميع إبراهيم "سيمو" لاعب وسط نادي المنصورة بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال النادي في بيانه: "اللاعب كان محل إعجاب عديد من الأندية التي سعت للتعاقد مع هذه الموهبة ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف الاتحاد".

وواصل "تسعى إدارة النادي في إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق لضم بعض المواهب من دوري القسم الثاني والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانيات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق بهذه العناصر المبشرة".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري اتحاد الكرة: إيجابية المسحة الجديدة لـ صلاح والنني ويسافران لإنجلترا بطائرة خاصة اتحاد الكرة: حكمة مصرية مرشحة لإدارة مباريات في مونديال السيدات

وصرح محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة لـFilGoal.com قائلا: "سيمو انضم إلى الاتحاد مقابل 500 ألف جنيه".

وواصل "اللاعب مواليد 98 وشارك مع الفريق الأول بصفة مستمرة منذ 3 مواسم، يلعب كجناح أيمن وأيسر، والنادي تلقى أكثر من عرض للتعاقد مع اللاعب".

وأتم في الموسم الماضي انضم أحمد راشد من المنصورة لنادي الاتحاد وأدى بشكل مميز خلال الموسم".

في الدوري سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا يتحدث عن مشادة سيبايوس وديفيد ولويز.. وأزمة سفر ويليان إلى دبي دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الإسماعيلي يستغني عن أسامة إبراهيم لصالح البنك الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يعلن ضم "سيمو" موهبة المنصورة.. والكشف عن قيمة الصفقة 13 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يعلن موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات الجماعية 25 دقيقة | مصر
مؤتمر كومان: لو حدث معي مثل ميسي سأكون خطرا.. وأحذر فريقي من جواو فيليكس ساعة | أوروبا
أسوان يعلن ضم عمر رضوان وأحمد دحروج ساعة | الدوري المصري
كلوب: تحدثت مع صلاح حول الوضع الحالي.. وزفاف شقيق أي شخص لحظة خاصة جدا ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك