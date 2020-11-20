الاتحاد يعلن ضم "سيمو" موهبة المنصورة.. والكشف عن قيمة الصفقة

أعلن الاتحاد السكندري لكرة القدم ضم عبد السميع إبراهيم "سيمو" لاعب وسط نادي المنصورة بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال النادي في بيانه: "اللاعب كان محل إعجاب عديد من الأندية التي سعت للتعاقد مع هذه الموهبة ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف الاتحاد".

وواصل "تسعى إدارة النادي في إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق لضم بعض المواهب من دوري القسم الثاني والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانيات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق بهذه العناصر المبشرة".

وصرح محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادي المنصورة لـFilGoal.com قائلا: "سيمو انضم إلى الاتحاد مقابل 500 ألف جنيه".

وواصل "اللاعب مواليد 98 وشارك مع الفريق الأول بصفة مستمرة منذ 3 مواسم، يلعب كجناح أيمن وأيسر، والنادي تلقى أكثر من عرض للتعاقد مع اللاعب".

وأتم في الموسم الماضي انضم أحمد راشد من المنصورة لنادي الاتحاد وأدى بشكل مميز خلال الموسم".