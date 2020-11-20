عبد الحفيظ يعلن موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات الجماعية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي محمد هاني وجونيور أجايي سيعود لتدريبات الفريق الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل.

وصرح عبد الحفيظ للموقع الرسمي قائلا: "محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في تدريبات الفريق الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة".

وواصل "حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير والأمور تسير على ما يرام في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرا لتجهزيه للمرحلة المقبلة".

وكان أجايي قد تعرض لالتواء في الكاحل خلال مشاركته في المران مع زملائه على ملعب التتش.

وتعرض هاني لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب ضد توجو التي أقيمت في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر على استاد برج العرب يوم السبت.