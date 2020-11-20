أسوان يعلن ضم عمر رضوان وأحمد دحروج

أعلن نادي أسوان تعاقده مع عمر رضوان حارس مرمى الجونة على سبيل الإعارة لمدة عام، كما ضم أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط لمدة 3 مواسم.

رضوان صاحب الـ23 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الأهلي وأعير لأندية الشرقية والرجاء مرسى مطروح والجونة، قبل أن ينضم للأخير بشكل نهائي في بداية الموسم الماضي.

وتواجد رضوان ضمن قائمة منتخب الشباب في كأس الأمم الإفريقية 2017 كما تواجد ضمن قائمة بطولة كأس الأمم 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي حصدها المنتخب المصري.

ويمتلك نادي أسوان حاليا 3 حراس مرمى وهم خالد وليد وطلعت الجبلاوي وعمر رضوان.

وضم أسوان أكثر من لاعب خلال فترة القيد الجارية، منها محمد العشري وأحمد سالم صافي وأحمد سعيد "أوكا" من طنطا وطه عادل من نادي مصر ومحمد سوستة من المقاولون العرب.

وأنهى نادي أسوان الموسم الماضي في المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.