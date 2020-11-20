الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 13:35

كتب : حسام نور الدين

صالح جمعة - جيرالدو - الأهلي

أعلن الأهلي صباح اليوم الجمعة إصابة لاعب خط وسط الفريق صالح جمعة بفيروس كورونا.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن مسحة صالح جاءت إيجابية ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الخاص بوزاة الصحة.

وكان صالح أجرى مسحة طبية أمس الخميس مع الفريق استعدادا للقاء أبو قير للأسمدة غدا السبت في ربع نهائي كأس مصر.

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وذكر بيان الأهلي أن صالح سيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة.

وبذلك يصبح صالح جمعة ثاني لاعب في الأهلي يصاب بفيروس كورونا بعد 24 ساعة من إعلان إصابة محمود عبد المنعم "كهربا" ويتواجد الثنائي في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي صالح جمعة
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