الاتحاد الكولومبي وجيمس رودريجيز ينفيان نشوب شجار في غرفة ملابس المنتخب عقب مباراة الإكوادور

نفى الاتحاد الكولومبي في بيان رسمي ما تردد في تقارير حول وجود شجار بين اللاعبين في غرفة الملابس عقب مباراتي الإكوادور وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، كما نشر جيمس رودريجيز تقريرا حول الأمر.

وقال نص بيان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم: "الاتحاد الكولومبي لكرة القدم والمنتخب يوضحان أن التقارير التي أشارت إلى وجود شجار في غرفة الملابس بين لاعبينا خلال عقب مباريات أوروجواي والإكوادور ليست صحيحة".

وواصل "نرغب في توضيح أنه خلال 12 يوما في المعسكر، كانت الأجواء جيدة ومتعاونة وعلاقة شراكة وصداقة بين كل أعضاء منتخب كولومبيا كالمعتاد، المنتخب الكولومبي سيستمر مثل العائلة خلال رحلته للقتال على التأهل لكأس العالم 2022 في قطر".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك خلافا نشب بين جيمس رودريجيز مع زميله جيفرسون ليرما عقب الخسارة من الإكوادور بنتيجة 6-1.

ليرد جيمس رودريجيز نجم بدوره في بيان رسمي قال فيه: "ما يحدث في الملعب والنتائج الأخيرة السيئة لم تخرج أبعد من الملعب".

وأكمل "أحافظ على علاقة رائعة في غرفة الملابس وحياتي الشخصية مع كل زملائي في المنتخب الكولومبي".

وأتم "هذه اللحظة معقدة من وجهة النظر الرياضية، ونحن اللاعبون ندرك مسؤوليتنا، رغم ذلك كمجموعة متحدين فيما يخص حلمنا للتأهل لكأس العالم 2022، أمر سنعمل جميعا أقوى بكثير من ذلك لكي نحققه".

منتخب كولومبيا حقق انتصارا وحيدا أمام فنزويلا في 4 جولات خاضها بالتصفيات، وتعادل مع تشيلي وخسر من أوروجواي والإكوادور.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2020-2021 وذلك في بيان رسمي صباح الجمعة.

وقال نص البيان: "يجري الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الإثنين المقبل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة".

وتابع "ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد".

وأضاف "يحدد المندوب ملعبين أساسي واحتياطي لفريقه، ليخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية".

وواصل "وذلك بالإضافة لتحديد أرقام قصمان اللاعبين".

وكان الأهلي قد حصد نسخة الدوري للموسم الماضي فيما حل الزمالك وصيفا وبيراميدز ثالثا والمقاولون العرب رابعا.