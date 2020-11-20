اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2020-2021 وذلك في بيان رسمي صباح الجمعة.

وقال نص البيان: "يجري الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الإثنين المقبل قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة".

وتابع "ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد".

وأضاف "يحدد المندوب ملعبين أساسي واحتياطي لفريقه، ليخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية".

وواصل "وذلك بالإضافة لتحديد أرقام قصمان اللاعبين".

وكان الأهلي قد حصد نسخة الدوري للموسم الماضي فيما حل الزمالك وصيفا وبيراميدز ثالثا والمقاولون العرب رابعا.