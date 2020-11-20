تقرير: إنتر يرفض عرضا من سيتي لضم باستوني.. "ليس للبيع بأي ثمن"

رفض نادي إنتر ميلان عرضا من مانشستر سيتي لضم أليساندرو باستوني مدافعه خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن سيتي أراد عرض 50 مليون يورو للتوقيع مع المدافع الواعد خلال الصيف، لكن إنتر شدد على أن لاعبه ليس للبيع تحت أي ظرف.

صاحب الـ21 عاما يمتلك عقدا مع إنتر حتى صيف 2023، ويسعى النادي الإيطالي لتجديد عقد لاعبه لكي يستمر في اللعب معه لما بعد يورو 2021.

باستوني انضم إلى إنتر قادما من أتالانتا في صيف 2017 بمبلغ 31.1 مليون يورو.

المدافع الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ولعب باستوني 3 مباريات دولية بقميص منتخب إيطاليا لأول مرة في مسيرته الدولية، خلال فترة التوقف الدولي بالشهر الجاري، نوفمبر، وشارك في 3 انتصارات متتالية ضد إستونيا وديا، وبولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية.