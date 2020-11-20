محمد سراج للاعبي الأهلي: لا تلتفتوا لمواقع التواصل الاجتماعي قبل القمة ورسالة للجمهور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي

طالب محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي لاعبي فريقه بعدم الالتفات لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع المقبل قبل لقاء القمة ضد الزمالك.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سراج عبر قناة الأهلي: "أقول للاعبي الأهلي إننا نثق فيهم فهم الأفضل في مصر وتحملوا الكثير".

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وتابع "لقد حققوا الدوري بفارق كبير من النقاط وهذا من المفترض أن يزيد من ثقتهم في أنفسهم، وأنا أعرف أنهم جميعا مخلصون في عملهم".

وأضاف "أتمنى ألا يلتفتوا لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل وأقول لهم إنني أثق فيهم".

وعن رسالته لجمهور الأهلي قال: "أنت الأنقى والأعظم في منظومة الأهلي، الإنجازات تتحقق لأن النادي يستمدها منكم ودوركم يظهر واضحا في الأزمات".

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