فينيسيوس: أزمة بنزيمة؟ هناك أمور لا تعرفونها.. وأنتم لم تروا أفضل ما لدي بعد

علّق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لأول مرة على واقعة كريم بنزيمة التي حدثت خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكانت الكاميرات قد التقطت بنزيمة في الممر المؤدي إلى الملعب، وهو يخبر مواطنه فيرلان ميندي بين شوطي المباراة، بعدم التمرير إلى فينيسيوس.

وصرّح فينيسيوس: "الأمر صنع ضجة كبيرة، وهذه الضجة لا تمثّل أي شيء بالنسبة لي".

وأضاف عبر صحيفة ABC الإسبانية: "اللاعبون المحترفون يدركون حقيقة الوضع، هناك أشياء أنتم لا تعرفونها".

وأكمل: "أنا وكريم لسنا مجرد زميلين في نفس الفريق، بل أكثر من ذلك. نحن محترفان وندرك ما يحدث في أرض الملعب، علاقتي بـ كريم ممتازة".

وتحدث فينيسيوس عن أسلوبه: "أحمل المراوغة في دمي، هذا أسلوبي منذ الصغر. لطالما أحببت اللعب بسرعة ومواقف الواحد على واحد . مع وصولي إلى مدريد أدركت أن كرتي الفطرية ستحتاج إلى إضافة أمور أخرى".

وأضاف: "لا تعتقدوا أنكم رأيتم أقصى ما أستطيع تقديمه. ألاحظ أنني أتطور يوميا وأن عقلي يفكر بالطريقة التي تحتاجها الكرة الأوروبية. أدرك أن هناك لاعب يتم صنعه في داخلي".

وعندما سُئل عن أحلامه، أجاب بحسم: "في ريال مدريد ليس هناك أحلام، بل أهداف. وأهدافنا هي تحقيق كل البطولات الكبيرة".

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