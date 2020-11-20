طبيب منتخب مصر يرد على الاتهام بالتقصير.. ولماذا سافر صلاح والنني رغم إيجابية المسحة

تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن كيفية تعامله مع ظهور ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفراعنة.

هذا بالإضافة لكشفه سبب سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا رغم إيجابية مسحة الثنائي للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح سبب إصابة طاهر محمد طاهر في معسكر المنتخب وهل يلحق محمد هاني لاعب الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى أبو العلا حوارا مع قناة "أون تايم سبورتس" استعرض فيه تلك الأمور وكل ما يلي على لسانه:

صلاح والنني وكوكا

حالة صلاح والنني وكوكا مستقرة، أول اثنين بدون أعراض أما كوكا لديه أعراض خفيفة.

أجرينا مسحتين لصلاح وجاءت النتائج إيجابية، وأجرينا مسحتين للنني وكلاهما كان إيجابيا.

كوكا أجرى مسحة في مطار القاهرة وجاءت إيجابية.

سبب سفر صلاح والنني

هناك شقين أحدهما طبي وآخر إداري، في أوروبا كان يجب أن تتحول العينة لسلبية قبل مشاركة اللاعب في مباراة مجددا.

لكن مؤخرا بعد تحول العينة لسلبية يجري آشعة وإن جاءت سليمة يعود اللاعب فورا للملعب وهذا جعل وقت غياب اللاعب أقل وبناء عليه طلب أرسنال وليفربول قدوم اللاعبين لحين تحول عينتهما لسلبية ليشاركان مباشرة في المباريات.

صلاح والنني سيسافران في طائرة إسعاف ومجهزة بالكامل ويصطحبهما طاقم طبي.

اتفقنا مع أولمبياكوس أن كوكا سيسافر بعد تحول عينته لسلبية ويوميا هناك تواصل بيننا بشأن كل شيء يتعلق به وبحالته وبالعلاج الذي يحصل عليه.

رد على الاتهام بالتقصير

لا أعرف لماذا يتهمنا البعض بالتقصير، ما أقول إن ما قمنا به خلال معسكر المنتخب لم يحدث في أي ناد في مصر طبقنا المعايير الدولية لأنه إلزاما علينا وخوفا على اللاعبين بالإضافة لاشتراطات من فيفا منها إجراء كشف طبي لكل اللاعبين.

بدأنا بمعسكر مفتوح في الثالث من نوفمبر وقبله بـ24 ساعة أجرينا مسحة وتحاليل دم لكل اللاعبين وتحاليل خاصة بالقلب لنرى إن كان أي منهم أصيب بكورونا وأثر على قلبه، والكل كان سلبيا عدا شخصين من الجهاز الفني، أولهما شُفي والتحق بنا والثاني لم يدخل معنا المعسكر من الأصل.

أجرينا ست مسحات خلال 16 يوما هي مدة معسكر منتخب مصر وهذه كانت طريقتها لاكتشاف الحالات مبكرا جدا.

في المعسكر المغلق تم سحب العينات وكل لاعب كان في غرفته ولهذا تدربنا متأخرا في أول يوم لتأخر ظهور نتائج المسحات.

وحينما انضم لنا المحترفين أجرينا نفس البروتوكول بالمثل، المسحة الأولى كانت سلبية للجميع والمسحة الثانية قبل المباراة الأولى بيومين وهذه المسحة التي ظهر فيها إيجابية عينة صلاح.

حال ظهور عينة إيجابية كنا نراقب الأعراض ونفحص المخالطين ولم يكن هناك أي أعراض على أي شخص، حتى أحد الأطباء العلاج الطبيعي الذي خالط صلاح تم عزله وأجرينا له مسحتين وتحليلين للدم وحينما تأكدنا من سلبية النتائج وبعد ثلاثة أيام من العزل التحق بنا مجدد.ا

أجرينا مسحة بعد لقاء توجو الأول في استاد القاهرة حتى لم ننتظر للعودة إلى الفندق للكشف مبكرا عن الفيروس.

إصابة طاهر وموقف هاني من نهائي إفريقيا

طاهر أصيب في ثاني يوم في المران في المعسكر وغادر فورا وأجرى آشعة رنين وناقشت حسام البدري مدرب المنتخب وفضل أن يكمل معنا علاجه في المعسكر المفتوح على أن يغادرنا في نهايته.

هو يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وتم إبلاغ الأهلي مباشرة ويحتاج للعلاج 3 أسابيع من وقت الإصابة وأعتقد بعد أسبوع يستطيع العودة للمران.

أما محمد هاني فقد لعب اللقاء الأول ضد توجو واشتكى من إصابة.

بعد ذلك وأجرينا آشعة مباشرة وفرص لحاقه باللقاء الثاني كانت صعبة لفارق الـ72 ساعة بين كليهما وفترة طويلة للسفر.

لذا فضل البدري إراحته وإصابته ليست كبيرة هي عبارة عن جزع في الرباط الخارجي في الركبة أي إنها بسيطة ويستطيع اللحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا.