خبر في الجول – الزمالك يقترب من التعاقد مع الإسباني أوجوتسي لقيادة فريق السلة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 22:28

كتب : إبراهيم رمضان

الاتحاد - الزمالك - كرة سلة

اقترب الزمالك من التعاقد مع المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش لقيادة فريق السة بالنادي خلفا لطارق سليم الذي تمت إقالته في وقت سابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاق بين النادي والمدرب الإسباني انتهى وسيكون التعاقد لنهاية الموسم وقابل للمد بعد ذل.

وفور وصوله إلى مصر سيتم توقيع العقود والإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

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وكان فريق رجال سلة الزمالك قد امتنع عن خوض التدريبات وطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة طارق سليم.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري المرتبط ومن المقرر أن يواجه الأهلي عقب استئناف المسابقة وانتهاء التوقف بسبب المنتخب.

كرة سلة الزمالك
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