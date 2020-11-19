ضربة لـ ريال مدريد.. راموس يغيب لثلاث مباريات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 20:15

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - سيرخيو راموس - إسبانيا

أعلن ريال مدريد إصابة قائده ومدافع الفريق سيرجيو راموس في العضلة الخلفية وعدم قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعرض راموس للإصابة في انتصار إسبانيا التاريخي على ألمانيا قبل عدة أيام بسداسية دون رد في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يحدد ريال مدريد فترة غياب راموس.

أخبار متعلقة
أنباء سعيدة لـ زيدان.. سلبية مسحة هازارد وميليتاو و"الثنائي جاهز لـ فياريال" رئيس سيتي: جوارديولا يعلم أن أمامنا الكثير لنحققه معا رئيس أتليتكو مدريد: يوفنتوس عليه أن يدفع إن أراد ضم موراتا بشكل نهائي

لكن ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن راموس لن يكون بمقدوره المشاركة في المباريات الثلاثة المقبلة.3

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فياريال السبت في الدوري الإسباني ثم إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ويليهما ديبورتيفو ألافيس في الليجا السبت بعد المقبل كذلك.

ويحظى ريال مدريد بسجل سييء في دوري أبطال أوروبا بدون راموس، إذ أن الفريق خسر سبع مباريات من آخر ثمانية غاب فيهم اللاعب المخضرم.

راموس ريال مدريد ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي يحدد موقف علي لطفي من لقاء أبو قير 12 دقيقة | مصر
مصدر مقرب من الشحات لـ في الجول عن صورته في احتفال: كانت قبل لقاء الوداد 36 دقيقة | مصر
محامي كهربا لـ في الجول: لم يسافر إلى بيروت.. إصابته بكورونا قدرية ساعة | مصر
ضربة لـ ريال مدريد.. راموس يغيب لثلاث مباريات ساعة | أوروبا
أحمد الكأس لـ في الجول: مفاجأة أمام الأهلي واردة بشرط.. وعينة كل لاعبي أبو قير سلبية ساعة | مصر
راحة لـ حازم إمام من مران الزمالك.. والطبيب يكشف جديد حالة مدحت عبد الهادي 2 ساعة | مصر
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ميدو جابر 2 ساعة | ميركاتو
مرتضى: لم ولن أخطئ في مصر.. وكيف يختار مجلس الأهلي إدارة الزمالك 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك