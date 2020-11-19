ضربة لـ ريال مدريد.. راموس يغيب لثلاث مباريات

أعلن ريال مدريد إصابة قائده ومدافع الفريق سيرجيو راموس في العضلة الخلفية وعدم قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض راموس للإصابة في انتصار إسبانيا التاريخي على ألمانيا قبل عدة أيام بسداسية دون رد في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يحدد ريال مدريد فترة غياب راموس.

لكن ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن راموس لن يكون بمقدوره المشاركة في المباريات الثلاثة المقبلة.3

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فياريال السبت في الدوري الإسباني ثم إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ويليهما ديبورتيفو ألافيس في الليجا السبت بعد المقبل كذلك.

ويحظى ريال مدريد بسجل سييء في دوري أبطال أوروبا بدون راموس، إذ أن الفريق خسر سبع مباريات من آخر ثمانية غاب فيهم اللاعب المخضرم.