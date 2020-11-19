أحمد الكأس لـ في الجول: مفاجأة أمام الأهلي واردة بشرط.. وعينة كل لاعبي أبو قير سلبية

لا يستبعد أحمد الكأس المدير الفني لأبو قير للأسمدة قدرة فريقه على إحداث مفاجأة أمام الأهلي وإقصائه من كأس مصر.

ويواجه أبو قير منافسه الأهلي السبت المقبل في ربع نهائي البطولة الأقدم في تاريخ مصر.

وتحدث أحمد الكأس لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي صعبة لكن ليس هناك أي شيء صعب في كرة القدم".

وأضاف "الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وهو بطل الدوري لكن كرة القدم لا تعترف بذلك بل تعترف بالاجتهاد".

وأكمل "لم يتوقع أحد خسارة ألمانيا أمام إسبانيا لكنها سقطت بسداسية دون رد، المفاجآت في كأس مصر واردة لكن بشرط الاجتهاد".

وشدد "سنعمل على تقديم مباراة كبيرة".

وعن مصدر خطورة الأهلي قال الكأس: "كل خطوط الأهلي قوية وكل لاعب فيه هو مصدر خطورة في حد ذاته".

وكشف الكأس عن وجود مصاب بفيروس كورونا ضمن الجهاز الفني وقال: ""أجرينا (رابيد تيست) وأظهرت نتيجته إصابة أحد أعضاء الجهاز الفني، فيما جاءت كل عينات اللاعبين سلبية".