سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ميدو جابر

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 19:30

كتب : بسام أبوبكر

ميدو جابر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده بشكل رسمي مع ميدو جابر جناح مصر للمقاصة والأهلي السابق.

ووقع ميدو جابر على عقود انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم، في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة، وكذلك هيثم شعبان المدير الفني.

صفقة ميدو جابر هي الصفقة الـ 14 لنادي سيراميكا الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

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ويعد ميدو جابر هو اللاعب الخامس الذي ينضم من مصر للمقاصة لـ سيراميكا.

صاحب الـ 28 عاما سجل 7 أهداف وصنع 3 خلال ظهوره في 21 مباراة.

وتعاقد النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

في الانتقالات ميدو جابر
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