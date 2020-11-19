مران الزمالك – انتظام الدوليين.. وبرنامج منفرد لـ مصطفى محمد

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 17:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - مصر - توجو

انتظم اللاعبون الدوليون للزمالك في مران اليوم الخميس بعد عودتهم من منتخب مصر الذي واجه توجو مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وعاد للمران كل من طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبوجبل وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء من المنتخب الأول، ومحمد عبد السلام من المنتخب الأولمبي.

وأدى طارق والونش وعبد السلام تدريبات خاصة بالركض حول الملعب.

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فيما أدى أبو جبل تدريباته الاعتيادية رفقة حراسة المرمى.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأول لتدريبات منفردة على هامش المران الجماعي.

ويعاني مصطفى من إجهاد عضلي خفيف بعد المشاركة في مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك محمود علاء في المران الجماعي بعدما غاب عن مباراتي توجو، وخاض زيزو التدريبات كاملة.

ويستعد الزمالك للقاء نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

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