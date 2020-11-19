أنباء سعيدة لـ زيدان.. سلبية مسحة هازارد وميليتاو و"الثنائي جاهز لـ فياريال"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أنباءً سعيدة، بعد تحّول العينة الخاصة بفيروس كورونا لـ إيدن هازارد وإيدر ميليتاو من إيجابية لـ سلبية، حسبما كشفت إذاعة كوبي الإسبانية.

وأشارت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إلى انضمام الثنائي هازارد وميليتاو إلى تدريبات ريال مدريد اليوم الخميس، بعد غياب طويل بسبب إصابة كورونا.

ميليتاو غاب 17 يوما وهازارد غاب 12 يوما، والآن الثنائي جاهز للتواجد مع ريال مدريد أمام فياريال يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، وفقا للإذاعة الإسبانية.

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كما استعاد زيدان مؤخرا البرازيلي كاسيميرو أيضا الذي تحولت عينته من إيجابية لـ سلبية، لينضم له مؤخرا هازارد وميليتاو ويصبح الثلاثي متاحا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وينتظر زيدان الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي لمعرفة موقفه من الإصابة التي تلقاها أمام ألمانيا في التوقف الدولي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجمع ريال مدريد 16 نقطة من 8 مباريات ليتواجد في المركز الرابع، بينما يحتل فياريال المركز الثاني بـ 18 نقطة من 9 مباريات.

في إسبانيا ريال مدريد هازارد
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