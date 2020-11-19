عبد الحفيظ يعلن موعد عودة معلول وجيرالدو لتدريبات الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن علي معلول مدافع الفريق ينتظم في التدريبات يوم السبت المقبل، فيما ينتظم جيرالدو يوم الجمعة، وذلك بعد عودة الثنائي من أداء مهمته مع منتخب بلاده تونس وأنجولا على الترتيب.

وصرح عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: "علي معلول ينتظم في مران الفريق يوم السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب تونس".

وواصل "جيرالدو ينتظم في المران يوم الجمعة، وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده".

وأكمل "ثلاثي الفريق العائد من الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سينتظم في التدريبات الجماعية بداية من يوم الجمعة".

واستطرد "اجتمعت مع الثلاثي قبل انطلاق المران يوم الخميس، بجانب اجتماع آخر عقده بيتسو موسيماني مدرب الفريق معه".

وواصل "الجهاز الفني، حدد برنامجا تدريبيا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية".

واكتفى جونيور أجايي مهاجم الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي وتدريبات في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر الخميس.

وتعرض أجايي لإصابة في كاحل قدمه خلال مشاركته في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء الأربعاء، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران.

وتطرق سيد عبد الحفيظ للحديث عن عودة المعارين قائلا: "الثلاثي العائد من الإعارة ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الجمعة".

وتابع "اجتمعت بالثلاثي قبل انطلاق مران الخميس، بالإضافة لاجتماع بيتسو موسيماني معه أيضا".

وأردف "الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق".

وخضع فريق الأهلي لاختبار "رابيد تيست" قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، والذي يلزم كافة الفرق بإجراء مسحة طبية أو تحليل قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت، على استاد برج العرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، ويدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا يوم الجمعة.