رئيس أتليتكو مدريد: يوفنتوس عليه أن يدفع إن أراد ضم موراتا بشكل نهائي

قال إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد إن يوفنتوس بحاجة لدفع المال إن أراد الحصول على خدمات ألفارو موراتا مهاجم فريقه المعار للنادي الإيطالي. وذلك في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح سيريزو قائلا: "موراتا يستحق هذه اللحظة الإيجابية، يبدو وكأنه وجد الطريق الصحيح".

وواصل "موراتا لاعب لأتليتكو مدريد على سبيل الإعارة ليوفنتوس، وهناك خيار للبيع".

وأكمل "إن أرد يوفنتوس الحصول على خدماته بشكل نهائي، عليه أن يدفع".

انضمام الإسباني البالغ 28 عاما يأتي مقابل 10 مليون يورو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو.

ويمتلك يوفنتوس إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر مقابل 10 مليون يورو مع ضم اللاعب في موسم 2021-2022 مقابل 35 مليون يورو.

وهو ما يعني أن انتقال المهاجم بشكل نهائي سيكلف خزائن يوفنتوس 55 مليون يورو.

صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات مع يوفنتوس سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.