شوقي غريب: خصصت لعمار حمدي ساندوتشات كفتة قبل مباراة البرازيل

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كواليس موقف كوميدي ومثير جمعه باللاعب عمار حمدي قبل مباراة البرازيل يوم الثلاثاء الماضي.

أشار غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "حددت موعد الغداء الساعة 4 عصرا بينما كان موعد اللقاء الساعة 9، وعندما أبلغت اللاعبين بذلك اعترض عمار حمدي وقال لن أقدر على البقاء 5 ساعات بدون أكل".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "قلت لعمار أنني سأسمح له بالأكل مجددا الساعة 6، وبالفعل خصصنا له ساندوتشات كفتة، وأبلغته أيضا عندما نصل الملعب الساعة السابعة والنصف سيجد بعض الفاكهة يمكن أن يتناولها".

وواصل شوقي غريب "لا أعترض على إسراف عمار حمدي في الأكل خاصة أن جسده ضئيل ونحيل وغير قابل للزيادة، بل أرفض تماما أي تناول للطعام مساءً بعد الساعة 11".

وأشار "لقد تشاورت مع طبيبة تغذية عن حالة عمار حمدي، وطالب بعمل بعض التحاليل للاعب لكنه نصح بعدم منعه من الأكل، لأن الأمر ربما يكون له أسباب نفسية، وقد يتأثر مستواه في الملعب".

ولفت "أتعامل مع عمار حمدي مثل اللاعب الذي يحتاج لرفع معدلاته البدنية بتدريبات إضافية".

وأتم المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تصريحاته "عمار لاعب طيب وصريح ولسانه ينطق بما في قلبه، ولا أحب أن أحزنه، خاصة أنه يتحرك بشكل دائم في الملعب ويحرق ما يتناوله من طعام".

يذكر أن منتخب مصر فاز على البرازيل بهدفين مقابل هدف وديا. مباراة شارك فيها عمار حمدي بشكل أساسي.

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