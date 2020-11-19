خبر في الجول – علي ماهر يطلب تعديل عقود ثلاثي المصري الكبير

طلب علي ماهر مدرب النادي المصري، تعديل عقد أحمد مسعود، وعمرو موسى، وفريد شوقي ثلاثي الفريق الكبير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر قدم توصية إلى إدارة المصري من أجل تعديل عقود الثلاثي وزيادتها، تقديرا لجهودهم في الموسم المنقضي.

وتأتي خطوة ماهر، تشجيعا منه للثلاثي من أجل استمرار العطاء في الموسم المقبل وأن يكون ذلك دافعا قويا لهم.

النادي المصري أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بترتيب الدوري بعد طفرة قوية في النتائج بالجولات الأخيرة، أشرف عليها علي ماهر منذ توليه المسؤولية.

استعداد المصري للموسم الجديد بدأ بالفعل في مدينة شرم الشيخ، ويفترض أن يلتقي الفريق اليوم الخميس في بورسعيد في حضور جماهير المصري لأول مرة.