خبر في الجول – علي ماهر يطلب تعديل عقود ثلاثي المصري الكبير

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 15:14

كتب : أيمن عيد

عمرو موسى قائد المصري أمام إينوجو رينجرز

طلب علي ماهر مدرب النادي المصري، تعديل عقد أحمد مسعود، وعمرو موسى، وفريد شوقي ثلاثي الفريق الكبير.

فريد شوقي

النادي : المصري

عمرو موسى

النادي : المصري

المصري
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر قدم توصية إلى إدارة المصري من أجل تعديل عقود الثلاثي وزيادتها، تقديرا لجهودهم في الموسم المنقضي.

وتأتي خطوة ماهر، تشجيعا منه للثلاثي من أجل استمرار العطاء في الموسم المقبل وأن يكون ذلك دافعا قويا لهم.

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النادي المصري أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بترتيب الدوري بعد طفرة قوية في النتائج بالجولات الأخيرة، أشرف عليها علي ماهر منذ توليه المسؤولية.

استعداد المصري للموسم الجديد بدأ بالفعل في مدينة شرم الشيخ، ويفترض أن يلتقي الفريق اليوم الخميس في بورسعيد في حضور جماهير المصري لأول مرة.

في الدوري المصري أحمد مسعود عمرو موسى
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