اتحاد الكرة: حكمة مصرية مرشحة لإدارة مباريات في مونديال السيدات

أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بترشيح يارا عاطف الحكم الدولي المساعد للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات المقبلة.

ومن المقرر إقامة النسخة التاسعة لمونديال السيدات عام 2023 في نيوزيلندا واستراليا.

قبل أيام، اعتمدت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة القائمة الدولية للموسم الجديد، وكان نصيب السيدات منها 6 أماكن.

وتضمنت القائمة اسم يارا عاطف بجوار نورا سمير وشاهندا المغربي كحكم ساحة ومنى عطالله وجمالات أحمد وهنادي حسن كحكم مساعد.

يذكر أن يارا عاطف شاركت في إدارة لقاء بيراميدز والنجوم في كأس مصر العام الماضي.