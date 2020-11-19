كرة سلة - إصابة حاتم بحيري بـ فيروس كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 13:39

كتب : هاني العوضي

حاتم بحيري - كرة سلة

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب رجال مصر لكرة السلة إيجابية مسحة حاتم البحيري لاعب الأهلي.

ويستعد منتخب مصر لتصفيات بطولة إفريقيا والمقامة في الإسكندرية من 27 إلى 29 نوفمبر ويشارك بجانب الفراعنة كل من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

وتواصل حاتم بحيري مع أحمد يحيى طبيب المنتخب خلال الإجازة التي حصل عليها لاعبو المنتخب من المعسكر، وأبلغه بمعاناته من أعراض خفيفة بشأن فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
كرة سلة - إصابة هيثم كمال بالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة ودية بمعسكر المنتخب كرة سلة - إلغاء معسكر إعداد المنتخبات المصرية في صربيا بسبب فيروس كورونا كرة سلة - حتى لا تتعارض مع نهائي القدم.. الموافقة على طلب مصر بتعديل موعد مباراة بالتصفيات كرة سلة - الزمالك أتم تعاقده مع والتر هودج وثنائي الدوري المصري

وأجرى حاتم المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية ليبدأ اللاعب في خطوات العزل المنزلي وفقا للبروتوكول الطبي.

ومن المقرر أن يجري باقي اللاعبين خلال الساعات المقبلة مسحة جديدة بسبب مخالطة لاعب الأهلي.

ومن جانبه قال حاتم بحيري للمركز الإعلامي باتحاد السلة: "أجريت مسحة طبية يوم الأحد بعد شعوري ببعض الأعراض وجاءت النتيجة إيجابية".

وتابع "أشعر بتحسن حاليا لكن حاستي التذوق والشم أفتقدهم ومن المقرر أن أخضع لمسحة جديد بعد 10 أيام من الأولى، وأتمنى اللحاق بالتصفيات".

كرة سلة حاتم بحيري منتخب مصر الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يتابع استعدادات إقامة نهائي دوري الأبطال.. "جاري مناقشة ملف حضور الجماهير" دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعده ولا نية للتأجيل 8 دقيقة | إفريقيا
دايلي ميل: جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة: حكمة مصرية مرشحة لإدارة مباريات في مونديال السيدات 44 دقيقة | مصر
كرة سلة - إصابة حاتم بحيري بـ فيروس كورونا 55 دقيقة | رياضات أخرى
سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه في إنجلترا ساعة | أوروبا
توتو ميركاتو: إنتر يفاوض باستوني لتمديد تعاقده ساعة | أوروبا
دالجليش يتحدث عن شكل هجوم ليفربول في غياب صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك