كرة سلة - إصابة حاتم بحيري بـ فيروس كورونا

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب رجال مصر لكرة السلة إيجابية مسحة حاتم البحيري لاعب الأهلي.

ويستعد منتخب مصر لتصفيات بطولة إفريقيا والمقامة في الإسكندرية من 27 إلى 29 نوفمبر ويشارك بجانب الفراعنة كل من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

وتواصل حاتم بحيري مع أحمد يحيى طبيب المنتخب خلال الإجازة التي حصل عليها لاعبو المنتخب من المعسكر، وأبلغه بمعاناته من أعراض خفيفة بشأن فيروس كورونا.

وأجرى حاتم المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية ليبدأ اللاعب في خطوات العزل المنزلي وفقا للبروتوكول الطبي.

ومن المقرر أن يجري باقي اللاعبين خلال الساعات المقبلة مسحة جديدة بسبب مخالطة لاعب الأهلي.

ومن جانبه قال حاتم بحيري للمركز الإعلامي باتحاد السلة: "أجريت مسحة طبية يوم الأحد بعد شعوري ببعض الأعراض وجاءت النتيجة إيجابية".

وتابع "أشعر بتحسن حاليا لكن حاستي التذوق والشم أفتقدهم ومن المقرر أن أخضع لمسحة جديد بعد 10 أيام من الأولى، وأتمنى اللحاق بالتصفيات".