سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه في إنجلترا

أظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا لـ محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وأستون فيلا، سلبية التحليل فور وصوله إنجلترا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وكان نادي أستون فيلا قد أرسل طائرة خاصة لنقل نجم منتخب مصر إلى إنجلترا من توجو مباشرة.

وخضع اللاعب لمسحة طبية فور وصوله إلى إنجلترا صباح أمس الأربعاء للتأكد من سلامته.

وبات تريزيجيه جاهزا للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري الإنجليزي.

وكان منتخب مصر قد أعلن إيجابية لاعبيه محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا.

وغاب محمد صلاح عن المباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما غاب النني عن المباراة الثانية، وشارك كوكا بصورة طبيعية".

وأظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب المصري فور العودة إلى القاهرة إيجابية عينة كل من أحمد كوكا وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي ومحمد عبده مدلك الفريق واستمرار إيجابية عينة النني.