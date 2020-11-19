توتو ميركاتو: إنتر يفاوض باستوني لتمديد تعاقده

دخل نادي إنتر في مفاوضات مع أليساندرو باستوني لاعب الفريق من أجل تمديد تعاقده لينتهي بعد خمس سنوات.

أليساندرو باستوني النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ونجح اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما من حجز مكانه في تشكيل أنطونيو كونتي بعد عودته من فترة إعارة بنادي بارما.

ونال باستوني مدافع إنتر الإشادة على مستواه ولعب مع منتخب إيطاليا.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب أن تعاقد باستوني ينتهي مع إنتر في صيف 2023 لكن النادي في مفاوضات لتمديد التعاقد حتى صيف 2025.

ويسعى نادي إنتر لتمديد التعاقد قبل نهاية العام الجاري.

وخاض باستوني أربع مباريات مع إنتر هذا الموسم في الدوري الإيطالي و3 لقاءات أخرى في دوري أبطال أوروبا.