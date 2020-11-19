بلدية المحلة يستعير طيارة من المصري

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 12:19

كتب : رضا السنباطي

مصطفى طيارة لاعب المصري أمام مصر للمقاصة

تعاقد بلدية المحلة مع مصطفى سلامة "طيارة" ظهير أيمن النادي المصري على سبيل الإعارة.

وأعلن البلدية التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي المصري.

حمادة علوي رئيس جهاز الكرة بنادي بلدية المحلة كشف لـFilGoal.com أيضا عن التعاقد مع هشام شعبان مهاجم الأهلي وطنطا لمدة موسمين، وهارون إسماعيل مدافع بني سويف، وأحمد طيطا من المقاولو العرب وإبراهيم أسامة من المنصورة.

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بلدية المحلة تعاقد أيضا مع عمار شرف الدين ورجب العربي من دمنهور، وحسام حسن، ومحمد سعيد، وهشام البطوط من المريخ، وكريم محفوظ حارس بني سويف واستعارة فلافيو مدافع شبان قناظ.

وأخيرا، تعاقد الفريق مع أحمد ربيع مدافع بتروجت، وجونيور من سيراميكا، وعصام الفيومي من شربين، ومصطفي السيد حارس مالية كفر الزيات، وثلاثي سيراميكا مواليد 99 محمد ناصر، ومحمد الدغيني، وأحمد الجبلاوي.

في الدرجة الثانية بلدية المحلة المصري مصطفى طيارة
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